Ny Media + Frontkom = ❤️

Jeg har jobbet med Frontkom i 9 år. Både med utvikling og lansering av ny nettside for Allershopping og for nyoppstartede PlussMobil. Fellesnevner for begge prosjekter er god oppfølging, kort vei fra spørsmål til svar og gode diskusjoner for å finne best mulig løsning. Både for kunde og for hvordan vi skal kunne jobbe i grensesnittet. Etter lansering av ny nettside på PlussMobil har vi økt konvertering og fått til en smidig integrering av chatløsning!